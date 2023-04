“Santi, me hiciste sentir en casa, lo único que quiero que sepas, amor de mi vida, es que agradezco cada minuto vivido, cada consejo que me diste, con cada te amo que te decía y que con una sonrisa me respondías ´yo te amo más´”, le dijo a su esposo, quien fue atropellado por un transporte público mientras se dirigía a un centro comercial cerca de la calle María Angélica Idrovo.

Santiago Gangotena y su legado académico que comenzó en una pequeña casa en la av. 12 de Octubre, en Quito