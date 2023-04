Santiago José Gangotena destacó los consejos de su padre y recordó cuando vivían en La Armenia y lo llevaba al Colegio Americano por las mañanas. Con preguntas sencillas como ¿por qué está nublado? le enseñaba física sin que se diera cuenta. "Mi papá hacía grandes cosas en silencio, nunca esperaba por algo a cambio. No he conocido un alma más generosa que él. Hasta ahora me entero de las cosas que hacía por otros".

