10 nov 2025 , 08:58

VIDEO | Director de Miss Universo México, acusado de violencia y hostigamiento

Michelle Domínguez señala al director nacional Jorge Figueroa por agresiones físicas, psicológicas y discriminación durante el certamen.

   
A pocos días de la polémica internacional generada por las acusaciones de Fátima Bosch contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, un nuevo caso de presunta violencia ha sacudido al certamen, esta vez dentro de su división mexicana.

La modelo Michelle Domínguez, representante de Quintana Roo 2025, rompió el silencio a través de un video difundido en redes sociales, en el que acusó directamente a Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, de ejercer diferentes formas de violencia durante su participación en el concurso.

Una denuncia que expone abusos dentro de la organización.

En su declaración, Domínguez relató haber sido víctima de insultos, manipulación de conversaciones y actos de discriminación. Sin embargo, lo más alarmante fue el episodio que, según su testimonio, incluyó violencia física entre concursantes.

“Provocó que mi compañera de Tamaulipas me golpeara en la cara con un celular”, denunció la modelo, asegurando que Figueroa habría fomentado el conflicto entre participantes. Además, mencionó que el director habría ingresado sin autorización a su habitación durante la madrugada para revisar sus pertenencias personales.

La joven manifestó sentirse desprotegida por parte de la organización, al contrastar la falta de apoyo en su caso con la rápida reacción que recibió Fátima Bosch tras denunciar agresiones en Tailandia. “Yo hubiera querido que sucediera lo mismo en mi situación”, lamentó.

Hasta el momento, ni Jorge Figueroa ni la dirección de Miss Universo México han emitido pronunciamientos oficiales frente a las acusaciones. La falta de respuesta mantiene la polémica encendida y abre nuevas interrogantes sobre el manejo interno del concurso y la seguridad de sus participantes.

