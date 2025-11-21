Televisión
21 nov 2025 , 15:27

Víctor Aráuz es hospitalizado y se someterá a cirugía de emergencia

El actor ecuatoriano sufrió una frotura de menisco durante una presentación en vivo y será sometido a una cirugía de emergencia en las próximas horas.

   
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El reconocido actor ecuatoriano Víctor Aráuz fue ingresado de emergencia a una casa de salud tras sufrir un quebranto en su rodilla mientras ofrecía un show en vivo. La noticia fue confirmada por el programa Hackers del Espectáculo, donde Leonardo Quezada presentó un audio exclusivo del propio actor.

Lea: “Me quitaron media vida”: Silvana Ibarra revela presunta negligencia durante su lucha contra el cáncer

Aráuz relató que el incidente ocurrió a los 10 minutos de iniciado su espectáculo, cuando sintió "una rotación rara en la rodilla". A pesar del dolor, el actor demostró un gran profesionalismo al continuar y finalizar la función durante hora y media desde su silla.

Tras ser trasladado en ambulancia a una clínica, los estudios confirmaron que Víctor Aráuz presenta una rotura meniscal (rotura del cartílago en la rodilla), una lesión que requiere intervención quirúrgica urgente.

Quote

"Ahora lo que tengo que escuadrar lo de la cirugía, porque parece que es muy grande, cirugía, es lo que tengo entendido hasta ahora," señaló el actor en el audio

Lea: El actor Álex Vizuete emitió fuertes declaraciones en contra de Virginia Limongi: "Electrocútenla"

La lesión obliga a Aráuz a estar inmovilizado y fuera de circulación por un tiempo, lo que implica la suspensión de sus compromisos inmediatos. El actor aprovechó la oportunidad para pedir disculpas al público de la capital:

Quote

"Una disculpa con el público de Quito, porque estábamos ya casi llenos para las funciones del sábado y domingo. Y no, no puedo viajar, estoy inmovilizado."

Temas
Entretenimiento
Gente
Cirugía
espectáculo
farándula
Hackers del Espectáculo
Víctor Aráuz
Ecuador
Noticias
Recomendadas