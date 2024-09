El valiente rescate de Brittany Furlan, salva a su perra Neena de un ataque de coyote

En sus declaraciones, Furlan se mostró visiblemente conmocionada y pidió a sus más de 2 millones de seguidores que tomen las precauciones necesarias con sus mascotas. “Todo pasó tan rápido, ni siquiera me di cuenta al principio. Pensé que era el perro de un vecino, pero al ver mejor, comprendí que era un coyote. Fue aterrador.”

Furlan, con su característico sentido del humor, bromeó en la publicación diciendo que fue gracias a la complexión de su perra, el coyote no logró escapar con ella. “Neena está un poco gorda, y gracias a eso, el coyote no pudo saltar el muro con ella en el hocico. Si hubiera sido más joven o más delgada, no la estaríamos contando”, afirmó.