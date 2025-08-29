Tom Brady sorprende a iShowSpeed con un regalo de colección de Cristiano Ronaldo valorado en USD 100 mil

Durante la visita, Brady le hizo un regalo que dejó a Speed sin palabras. El exjugador de la NFL le entregó una tarjeta coleccionable firmada por Cristiano Ronaldo , una pieza que deja boquiabiertos a los coleccionistas de objetos deportivos y, sobre todo, a los fans más fieles del astro portugués.

Darren Watkins Jr., nombre real del streamer, estaba en Miami como parte de su proyecto Speed Does America , un recorrido por Estados Unidos. Para sorpresa de Speed, Brady lo invitó a su mansión en un encuentro que quedará para la historia del streaming.

El popular streamer iShowSpeed , conocido por su loca pasión por el fútbol y su obsesión por Cristiano Ronaldo , recibió un regalo de lujo por parte de la leyenda de la NFL, Tom Brady . El encuentro entre las dos figuras del deporte y el entretenimiento, que fue durante un stream en vivo en Kick.

La tarjeta es una pieza rara de 2002 que muestra a Cristiano Ronaldo en su primer año con el Sporting de Lisboa. El valor de la pieza es de más de USD 100.000, una cifra que podría duplicarse al estar firmada por el astro portugués, lo que la convierte en una verdadera joya del coleccionismo.

El momento de la entrega, que se hizo durante la transmisión en vivo de Speed, mostró la reacción de euforia del streamer, quien no podía creer lo que le estaba pasando. "Sé que es tu ídolo", le dijo Brady a Speed. El gesto de Brady demuestra que la leyenda del fútbol americano conocía la loca obsesión del streamer por Ronaldo.

