22 sep 2025 , 10:52

¿Un show de Tiko Tiko para adultos? El payaso de los 80 es viral y este es el motivo

Del público infantil al adulto, Tiko Tiko continúa acompañando a quienes crecieron con su icónico programa en los 80 y 90.

   
    Tiko Tiko continúa trabajando en la industria del entretenimiento, aunque ahora más ligado a los adultos. ( RRSS )
El eco de la infancia resuena fuerte en los corazones de quienes crecieron en los 80 y 90. Para muchos ecuatorianos, ese eco tiene un nombre y una cara: Tiko Tiko. El icónico payaso, cuyo nombre real es Ernesto Huertas, sigue más activo que nunca, aunque su público ha crecido junto a él.

Si bien sus shows fueron la banda sonora de la niñez de varias generaciones, hoy Tiko Tiko se presenta ante el público que lo vio en su programa de televisión, un público adulto que sigue coreando con emoción, sus canciones.

En las últimas horas se viralizó un video que muestra a un grupo de adultos coreando con entusiasmo la famosa Canción de los Planetas durante una matiné retro.

La escena resulta a la vez curiosa y conmovedora: personas mayores de 20 años reviven con emoción su infancia al compás de las melodías del icónico payaso de 78 años.

Es precisamente esa combinación —un payaso y sus canciones infantiles en una fiesta de adultos— lo que genera un contraste tan llamativo, reforzado por los comentarios en la publicación original. Uno de ellos resume el sentimiento: “Todos los que están debieron ser niños que veían el programa de Tiko Tiko”.

Este fenómeno no es casualidad. Tiko Tiko ha encontrado una nueva audiencia en aquellos que buscan revivir sus años de juventud. Sus presentaciones no son solo para niños, sino un viaje en el tiempo para los adultos que, a pesar de los años, celebran con cariño el recuerdo de su artista favorito.

Lo verdaderamente notable de este resurgimiento es el contexto del entretenimiento actual. Tiko Tiko sigue activo como payaso en una época en la que estas figuras ya no son protagonistas de la comedia, dominada ahora por formatos de consumo rápido como TikTok.

Pero, a esto se suma que la percepción de las nuevas generaciones sobre el humor, los payasos y los shows infantiles ha cambiado radicalmente.

Influenciados por el cine de terror y personajes como Pennywise de la película It, los niños y jóvenes de hoy asocian a los payasos con el miedo según un estudio de la BBC, una realidad que contrasta fuertemente con la alegría que Tiko Tiko sembró en su momento.

El video viral es la prueba de que Tiko Tiko se mantiene como símbolo de una época, un nexo entre el pasado y el presente que demuestra que la nostalgia puede ser un motor poderoso. Y es que, al parecer, hay canciones que nunca envejecen, y la alegría que Tiko Tiko sembró en su momento, hoy sigue cosechando sonrisas.

