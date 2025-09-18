Televisión
18 sep 2025 , 17:48

Isabella Ladera demanda oficialmente a Beéle por filtración de video íntimo

La modelo venezolana toma acciones legales tras la difusión no autorizada de videos íntimos con el cantante colombiano Beéle.

   
    Isabella Ladera inició la demanda contra Beéle. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
La modelo venezolana Isabella Ladera interpuso una demanda en Estados Unidos contra el cantante colombiano Beéle por la divulgación de varios videos íntimos en los que ambos aparecían.

Según su versión, Ladera eliminó el material de su dispositivo por solicitud del artista, mientras que él se negó a borrarlo, lo que derivó en la filtración a diferentes plataformas digitales.

El caso, registrado en el Condado de Miami-Dade, Florida, el 15 de septiembre de 2025, busca proteger la privacidad de la modelo y exige una indemnización superior a los USD 50 mil por invasión de privacidad, acoso sexual digital y angustia emocional. El bufete que representa a Ladera, The Hachar Law Group, destacó el impacto personal y profesional que tuvo la viralización del material.

Por su parte, Beéle negó cualquier participación en la difusión y anunció que tomará acciones legales contra quienes compartieron los videos, solicitando además la eliminación inmediata del contenido en plataformas digitales. Ambas partes se mantendrán activas en el proceso legal y se esperan nuevos pronunciamientos en los próximos días.

Isabella Ladera publicó la demanda oficial en sus historias de Instagram.
Isabella Ladera publicó la demanda oficial en sus historias de Instagram. ( RRSS )
Noticias
