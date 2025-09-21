Televisión
Don Day y Elizabeth Cader revelan el sexo de su bebé

El anuncio se dio a conocer a través de Instagram y las redes celebran

   
    Don Day y Elizabeth Cader. ( Foto: Internet. )
Don Day y Elizabeth Cader siguen sorprendiendo a sus seguidores. Luego de anunciar que se convertirán en padres, ahora se conoció que el bebé que esperan será un niño. La noticia se compartió la noche del sábado 20 de septiembre a través de la cuenta de Instagram Los Hackers de la Farándula, que adelantó el dato antes de que la pareja lo confirmara oficialmente.

La pareja, que se conoció en el reality El poder del amor en Turquía, ya había generado revuelo el 1 de septiembre, cuando revelaron en redes sociales que estaban embarazados. “¡Estamos embarazados!”, escribió Cader en aquel anuncio, acompañado de un video en el que Don Day besaba tiernamente la pancita de la modelo salvadoreña.

El embarazo significa un nuevo comienzo para la pareja, que en mayo de 2024 sufrió la pérdida de su primer bebé. En ese momento, Don Day expresó: “Me ilusioné mucho con la noticia de ser papá, sabía lo que sentía, yo sabía lo que quería”. Ahora, ambos han descrito a su hijo como un “bebé arcoíris”, símbolo de esperanza después de la tormenta.

Más detalles sobre la llegada del pequeño se darán a conocer este lunes 22 de septiembre en la programación habitual de Los Hackers de la Farándula. Mientras tanto, los seguidores de Don Day y Cader celebran la noticia en redes sociales, donde la pareja se ha convertido en una de las más queridas de la televisión ecuatoriana y centroamericana.

