Don Day y Elizabeth Cader revelan el sexo de su bebé

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/don-day-elizabeth-cader-seran-padres-LC10039266 target=_blank>Don Day y Elizabeth Cader</a></b> siguen sorprendiendo a sus seguidores. Luego de anunciar que se <b>convertirán en padres,</b> ahora se conoció que el bebé que esperan será un<b> niño. </b>La noticia se compartió la noche<b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/marcela-ruete-francisco-negri-vuelven-casarse-ecuador-13-anos-insolita-razon-IE10141108 target=_blank></a>