Televisión
16 oct 2025 , 09:20

Samantha Quenedit entra en el top 20 en traje de baño en el Miss Grand International 2025

La representante ecuatoriana destacó por su elegancia y carisma, logrando ingresar al Top 20 de traje de baño gracias al apoyo del público y su presentación en la pasarela.

   
  • Samantha Quenedit entra en el top 20 en traje de baño en el Miss Grand International 2025
    Samantha Quenedit en traje de baño. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras la esperada Competencia Preliminar, el certamen Miss Grand International 2025 reveló a las concursantes que integran el Top 20 a Mejor en Traje de Baño. La gran noticia para el país es que Samantha Quenedit, representante de Ecuador, logró asegurar su lugar en este codiciado grupo.

El anuncio, realizado por la organización, confirmó que la clasificación se dividió en dos segmentos: 10 seleccionadas por votación del público y 10 por selección del jurado, de entre los cuales, Ecuador logró posicionarse firmemente.

Lea: Así puedes votar por Samantha Quenedit en el Miss Grand International 2025

Top 20 de candidatas en traje de baño.
Top 20 de candidatas en traje de baño. ( RRSS )

La participación de Samantha Quenedit en la pasarela de traje de baño y en la de gala ha sido consistentemente destacada. La ecuatoriana deslumbró con una pasarela segura, movimientos fluidos y precisos, además de irradiar carisma y energía en todo momento.

Lea: Miss Grand Ecuador regala chocolate y Perú responde: "El cacao es peruano"

Aunque su ingreso directo al Top 20 en esta categoría fue gracias al respaldo masivo del público —que demostró su fuerza en la votación realizada en Facebook e Instagram—, Samantha fue reconocida por proyectar una imagen elegante sin perder la esencia vibrante y poderosa que caracteriza al certamen Miss Grand.

Horas antes del certamen, Samantha escribiría en su cuenta de Facebook:

Quote

"Dejaré mi corazón en la pasarela, por todas las niñas que aún no creen que los sueños se cumplen, por las jóvenes que trabajan sin descanso para lograr sus metas, por las madres y adultas mayores que sonríen con el alma".

Vota por Samantha Quenedit

Con la Gala Final a la vuelta de la esquina, el certamen sigue calentando motores. La votación popular que permite a las candidatas acceder directamente al Top 10 general en la final continúa abierta, siendo un paso crucial para Samantha en la recta final.

Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio oficial del Miss Grand International (clic aquí) o escanear el código QR publicado por la organización o siguiendo estos pasos:

  • Ingresa a la página oficial de Miss Grand International.
  • Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador.
  • Elige la cantidad de votos que deseas realizar.
  • Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente USD 1,00).
    • Temas
    Entretenimiento
    Moda
    Modelaje
    certamen de belleza
    Miss Grand International
    espectáculo
    ropa
    reina de belleza
    pasarela
    Samantha Quenedit
    Ecuador
    Tailandia
    Noticias
    Recomendadas