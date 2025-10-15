Televisión
Samantha Quenedit arrasa en traje de baño y de gala en la previa del Miss Grand International 2025

La gala preliminar contó con la presencia de los 77 países participantes, cuyas candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala.

   
    El traje de gala de Samantha Quenedit en el Miss Grand International. ( Captura de Pantalla )
La gala preliminar del Miss Grand International 2025 en Tailandia se encendió con la participación de la representante de Ecuador, Samantha Quenedit, quien acaparó la atención y el apoyo masivo en redes sociales con sus impactantes looks.

Samantha, al igual que las otras 76 participantes, se lució en las dos rondas principales de la noche: Traje de Baño y Vestido de Gala.

La Miss Grand Ecuador hizo vibrar al público al desfilar con un traje de baño enterizo de color verde, manteniendo la sensación positiva que ya había generado en su presentación previa en esta categoría. Su paso por la pasarela demostró confianza y gracia.

Posteriormente, y al grito de Miss Grand Ecuador, Samantha ingresó a la pasarela con un deslumbrante vestido de dos piezas en tono rosa plateado, profusamente adornado con joyería y pedrería plateada.

Su pose y caminata fueron una mezcla perfecta de sensualidad, delicadeza y elegancia, elementos clave en las pasarelas de alto nivel. Esta ronda preliminar es crucial, ya que las concursantes son evaluadas en traje de baño y vestido de noche por un panel de jueces.

Las puntuaciones de este evento, junto con otras competencias auxiliares (como Traje Nacional y Voto Popular), una parte de entrevistas a puerta cerrada, y la competencia de traje de baño, son las que determinarán a las 20 finalistas que competirán en la gran noche del certamen, a celebrarse el 18 de octubre a las 10 AM hora de Ecuador.

El desempeño de Samantha Quenedit ha elevado las expectativas y el entusiasmo de los fanáticos, quienes esperan verla brillar en la etapa final después de su destacada participación en las otras instancias del concurso, incluyendo su curioso traje de Iguana Rosada como traje típico.

