Ron Cephas Jones, nacido en Nueva Jersey en 1957 , falleció a los 66 años. Jones se dio a conocer por su interpretación en la serie This is Us como el personaje William Hill, por la cual fue galardonado con dos Emmy (2018 y 2020) a mejor actor invitado , además de haber obtenido cuatro nominaciones.

Portada de la serie This is Us, por la cual Jones fue galardonado dos premios Emmy.

Posteriormente, comenzó a hacer eco dentro de producciones famosas de cine como Dolemite is My Name, el muscial de los Beatles Across the Universe, y Half Nelson, junto al actor Ryan Gosling.

Por otro lado, participó en series de TV como Truth to be told, Law and Order: Organized Crime, la producción de Marvel Luke Cage y Looking for Alaska. ​​​​ ​​​​​​