Darren Kent , actor que interpretó a Goatherd de Game of Thrones , murió el pasado viernes 11 de agosto a los 36 años . La noticia causó sorpresa en el mundo del entretenimiento y fans de la famosa serie de HBO. Su muerte fue confirmada por su agencia de talentos, Carey Dodd Associates , en un comunicado publicado en Twitter este martes.

El personaje de Kent en GoT fue testigo de cómo Drogon quemó viva a su hija de 3 años, Zalla ( )

Kent nació y se crió en Essex y asistió a Italia Conti, donde se graduó en 2007. Su primer papel actoral importante fue en la película de terror de 2008 Mirrors. Luego apareció en un episodio de Game of Thrones, interpretando a Goatherd en Slavers Bay, y más recientemente interpretó a un cadáver reanimado en la película de 2023 Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.

Sus créditos adicionales incluyen Snow White and the Huntsman, Marshal's Law, Bloody Cuts, The Frankenstein Chronicles, Blood Drive, Les Misérables, Green Fingers, EastEnders, Happy Hours, Amor sin muros y Pájaros tristes.

