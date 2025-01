Sin embargo hoy, jueves 13 de enero, la joven involucrada declaró al respecto en su cuenta de Instagram, "Me manifiesto públicamente para ofrecer mis disculpas más sinceras a Alejandro Kenig y su familia. Reconozco que: debido a mis propios traumas y un estado de ánimo depresivo acompañado de mucho alcohol, mi mente mal entendió las cosas que sucedieron el día que me encontraba en el lugar", escribió en la publicación posteada recientemente.

"Lamento profundamente por todo este inconveniente causado, dejando en claro que no fue para aprovecharme, ni para ganar fama, mucho menos dinero, los que me conocen saben muy bien que soy una mujer que jamás me aprovecharía de alguien y peor de esa manera. De corazón: Att: Scarlett B", finalizó, sin antes enviar un mensaje a Alejandro K.

