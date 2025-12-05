Televisión
¿Qué pasó con Luis Alberto García? El actor de Hasta que la plata nos separe falleció a los 88 años

El reconocido dramaturgo, director y actor de Hasta que la plata nos separe, murió en Bogotá por causas naturales, según confirmó la Asociación Colombiana de Actores.

   
    Luis Alberto García falleció en Bogotá a los 88 años. ( RRSS )
El teatro y la televisión colombiana están de luto. Este 3 de diciembre se confirmó la muerte del actor, director y dramaturgo Luis Alberto García Jiménez, reconocido por su participación en producciones como Hasta que la plata nos separe y por ser autor de algunas de las obras teatrales más importantes del país.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), que lamentó la partida del artista y destacó su enorme legado. García tenía 88 años y, aunque las causas no fueron detalladas, la revista Vea informó que se trató de una muerte por causas naturales.

Anuncio del fallecimiento de Luis Alberto García.
Anuncio del fallecimiento de Luis Alberto García. ( RRSS )

Nacido en Tunja en 1937, Luis Alberto García inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, donde posteriormente ingresó al grupo de teatro El Búho.

Su formación continuó en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón de Bogotá, donde fue dirigido por Víctor Mallarino. Con el tiempo, llegó a convertirse en director del Teatro Popular de Bogotá (TPB), uno de los espacios más influyentes en la escena teatral del país.

Además de actuar en cine y televisión, García fue un prolífico dramaturgo. Entre sus obras destacan:

  • Los caballeros del Dorado.
  • Adiós para siempre.
  • La ópera de los tres gramos.
  • El gorro de cascabeles.

    • Su pieza más celebrada fue I Took Panamá, considerada un referente fundamental del teatro colombiano. Aunque su vida profesional estuvo marcada por los escenarios, García también dejó huella en la pantalla chica, participando en producciones como:

  • Bolívar, el hombre de las dificultades.
  • La mujer del presidente.
  • Marcela.
  • Lejos del nido.
  • Hasta que la plata nos separe.

    • A comienzos del siglo XXI, García trabajaba como director y dramaturgo en la Corporación de Arte Escénico Bataklan Teatro, además de colaborar en proyectos de formación artística para estudiantes de colegios distritales.

    El Ministerio de Cultura del vecino país también lamentó su partida, destacando que “a lo largo de su trayectoria dejó una huella significativa en el teatro nacional” y que su trabajo más reciente continuaba inspirando a jóvenes creadores.

    Diversos actores y colegas expresaron su tristeza por el fallecimiento del artista. Entre ellos, Aida Bossa, Cristina Campuzano, Carmenza Gómez, Freddy Ordóñez y Luis Fernando Bohórquez, quienes resaltaron su aporte invaluable al teatro, cine y televisión de Colombia.

