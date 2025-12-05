¿Qué pasó con Luis Alberto García? El actor de Hasta que la plata nos separe falleció a los 88 años

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) , que lamentó la partida del artista y destacó su enorme legado. García tenía 88 años y, aunque las causas no fueron detalladas, la revista Vea informó que se trató de una muerte por causas naturales .

El teatro y la televisión colombiana están de luto. Este 3 de diciembre se confirmó la muerte del actor, director y dramaturgo Luis Alberto García Jiménez , reconocido por su participación en producciones como Hasta que la plata nos separe y por ser autor de algunas de las obras teatrales más importantes del país .

Nacido en Tunja en 1937, Luis Alberto García inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, donde posteriormente ingresó al grupo de teatro El Búho.

Su formación continuó en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón de Bogotá, donde fue dirigido por Víctor Mallarino. Con el tiempo, llegó a convertirse en director del Teatro Popular de Bogotá (TPB), uno de los espacios más influyentes en la escena teatral del país.

Además de actuar en cine y televisión, García fue un prolífico dramaturgo. Entre sus obras destacan: