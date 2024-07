El actor Luis Mesa declaró sobre la muerte de su personaje en Betty, La Fea

Mesa reaccionó a esta noticia únicamente con un meme , en el que los internautas aseguraron que no estuvo contento . Hace unos meses, el actor confirmó que no estaría en la secuela de Yo soy Betty, La Fea , por lo que no se conocía que iba a suceder con Daniel Valencia .

Incluso, los fanáticos de la serie, después de ver el final del personaje de Mesa, aseguraron que estaban confundidos y tristes por la ausencia del actor: "No me parece, si Daniel era más honesto que Armando", "Injusto, necesitamos ver a Daniel con su egocentrismo al cielo", "No me gusto nadita, te hubieran mandado a Suiza", entre otros comentarios defendiendo al personaje.

Por otro lado, los usuarios también piden el regreso del personaje, por lo que esperan que la muerte de Valencia, sea una broma, y verlo en el último capítulo.

