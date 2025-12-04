Corte Nacional ratifica condena de 16 años de prisión para Pepe Tola

Este 4 de diciembre se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de casación del caso de José Tola Sandoval —conocido como Pepe Tola—, marcando un punto decisivo en un proceso que se ha extendido por más de una década.

Tras revisar el recurso presentado por su defensa, el alto tribunal resolvió ratificar la sentencia emitida en 2014, según reveló Gaby Guzmán en exclusiva para los Hackers del Espetáculo, en vivo.

Según informaron las panelistas, la Corte decidió mantener la condena de 16 años de prisión y una indemnización de USD 25 000 por la violación de una menor de 13 años.

Para la familia Tola, que ha acompañado el proceso durante 11 años, la decisión fue un golpe duro. Su hermana, Verónica Tola, había manifestado en una rueda de prensa previa, su deseo de que esta audiencia significara un cierre favorable.

El caso de Pepe Tola ha sido objeto de intenso seguimiento mediático desde su condena en 2014, generando debates, apelaciones y expectativas públicas. Con la resolución de este 4 de diciembre, la Corte Nacional confirma la validez del fallo original, dejando firme la sentencia condenatoria.

