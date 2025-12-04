Corte Nacional ratifica condena de 16 años de prisión para Pepe Tola

Este <b>4 de diciembre</b> se reinstaló en la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-pepe-tola-audiencia-casacion-resultado-proxima-fecha-DB10448597 target=_blank>Corte Nacional de Justicia</a> la audiencia de casación del caso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/pepe-tola-espera-fallo-corte-nacional-pido-oracion-verdad-MF10516381 target=_blank>José Tola Sandoval</a> —conocido como <b>Pepe Tola</b>—, marcando un punto decisivo en un proceso que se ha<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/hermana-pepe-tola-rompe-silencio-pide-justicia-tras-once-anos-proceso-judicial-MD10314998 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/caso-pepe-tola-ivan-saquicela-encabezara-defensa-etapa-final-proceso-judicial-MD10313719 target=_blank></a>