La Miss Canadá se refirió al respecto en un comentario en sus redes sociales, en un debate sobre la participación de la gala final, se discutió las posibilidades del por qué Santos no habría logrado pasar a la final, ahí es cuando Ashley Callingbull, quien la conoció, opinó que la joven carecía de amabilidad, y cuando no logró pasar, ninguna se sorprendió.

Aún así, cuando se trató del gran día, la dominicana no logró pasar más allá de la competencia de traje de baño, situación que miles de usuarios empezaron a señalar como "karma" , debido a ciertas actitudes mostradas a lo largo de la preparación del certamen con las demás candidatas.

“Sinceramente, ninguna de las concursantes se sorprendió. Era una chica grosera y no tenía verdaderas amigas en el concurso. Ella es físicamente hermosa pero no tenía un comportamiento de reina detrás de escena. Necesitas ser bella por dentro y por fuera”, alegó. Horas después alegó que ese comentario fue incierto, sin embargo, está comprobado que lo escribió pero eliminó posteriormente.

Mara Topic, Miss Universo Ecuador, también habló al respecto en su visita a Ecuavisa, “Lo que te puedo contar es que ella siempre estaba en su papel de reina, en su papel de sobresalir (...) tenía un estilo espectacular, todo bien meticulosamente planificado ella se ponía algo y era porque lo habían aprobado meses antes y es que la verdad tengo que aplaudirle mucho en esa preparación extensa que ella tuvo, de outfits, de cosas tan bonitas, pero sí creo que el jugar tanto a ser la mejor o ser la reina, tal vez no se vio tan bien a los ojos del público".

Según medios internacionales, algunos comunicadores presentes en el hotel donde se alojaban las candidatas, afirmaban que la joven no era precisamente simpática. La tacharon de antipática y egocéntrica, de hecho, que no se comunicaba con sus compañeras, pero la gota que derramó fue el incumplimiento de peticiones que la organización realizaba y Santos, presuntamente, no tomaba en cuenta.