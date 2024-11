Emilia Dides, Miss Chile y una de las 12 finalistas en Miss Universe 2024, ha sido protagonista de titulares debido a su cercanía con el reconocido actor William Levy. A través de redes sociales, los coqueteos entre ambos se han hecho evidentes, pero la reina de belleza aclaró que, aunque existe una conexión, aún no hay una relación formal.

En una entrevista con Jordi Martin en El Gordo y la Flaca, Emilia confesó sentirse ilusionada con la posibilidad de estar con Levy, a quien conoce desde hace tres años. “No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, aseguró Dides. Además, reveló que la relación entre ambos va más allá de los intercambios públicos de emojis, ya que mantienen una comunicación constante y privada.

