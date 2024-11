Mara Topic envió un mensaje a los ecuatorianos a horas del Miss Universo 2024

La joven de aproximadamente 29 años ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores, no solo nacionales, sino también internacionales, e incluso grupos de fans del certamen de belleza mundial.

Posterior al apoyo sentido no solo en su perfil, sino en cuentas creadas a su nombre en redes como Instagram y TikTok, y la validación de los medios nacionales, Mara decidió enviar un mensaje especial en su cuenta oficial , a horas de la gala preliminar del MU, así también como de la final, misma que será celebrada este sábado 16 de noviembre.

No solo su belleza, sino su carisma, personalidad y activa respuesta en el proceso de su preparación al Miss Universo, marcó el camino de la guayaquileña especializada en el mundo audiovisual , quien llegó a los eventos previos al certamen a nada más que a conquistar con su magnitud.

"Mis maravillosos, hoy en esta etapa tan importante quiero abrirles mi corazón. No hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes", empezó su texto publicado en su Instagram.

"Ustedes han sido mi hogar en este viaje, la voz que me recuerda quién soy y de dónde vengo. Cada mensaje suyo, cada palabra de aliento, ha sido un impulso que me levanta cuando las dudas aparecen, y me da una paz que solo se encuentra en quienes te aman de verdad", declaró.

"En este escenario no soy solo yo. Son ustedes, somos todos. Llevo sueños, sus ilusiones, sus esperanzas en mi pecho, y prometo que cada paso, cada sonrisa, llevará la esencia de toda mi gente. Gracias por creer en mí, por hacerme sentir que nunca estoy sola, y por ser la razón por la que sigo con tanta fuerza".