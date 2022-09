¿Por qué Isabel II no fue incluida en el memorial de los premios Emmy?

Existe una sección en la premiación llamada In Memorian , esta suele dar un espacio a las personalidades mediáticas fallecidas. Este año, la reina Isabel II no fue incluida en el memorial, situación que generó revuelo en la esfera británica.

"Wow... ¿Entonces van a dejar a la reina Isabel fuera de los Emmy In Memoriam?"

"El In memorian no mostró a la reina Isabel, pese a todo lo que ella hizo por Olivia Colman".

La novelista Sim Carter le dio la razón a los galardones, especificando: “Me da vergüenza. Los espectadores están molestos porque los Emmy “desairaron” a la reina Isabel, dejándola fuera del segmento In Memoriam. No soy médico, ni siquiera interpreto a uno en la televisión, pero algunas personas tienen problemas graves. Llevaba la corona, no estaba en The Crown”.

Los que defendían que la británica se encuentre en el memorial argumentan a la serie The Crown, misma que obtuvo 63 nominaciones y 21 victorias en las temporadas del drama que retrata la vida de Isabel II y sus herederos.