Pamela Sambrano responde a las declaraciones de Elizabeth Cader

A pesar de que Elizabeth Cader , novia de Don Day, aseguró no sentir celos con ciertas escenas de Compañía 593, expresó una frase que dejó sorprendido a más de uno. "Le dije: cuando tenga escenas de besos, viene y se lava la boca, porque qué asco" fue el comentario emitido por la salvadoreña.

"Si les soy sincera, me incomoda... me incomoda que Diego no acate las reglas de su pareja" inicia la comunicadora de 33 años, al referirse a la decisión de cepillarse los dientes después de grabar una escena de besos, y considera que debería ser respetada para mantener una convivencia sana.

