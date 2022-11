La primera noche juntos de Nacho y Valentina en Compañía 593

View this post on Instagram

Por circunstancias de la vida no podían estar juntos. Valentina estaba con Bernard, su ahora ex novio y Nacho a pesar de estar soltero, creía que no tenía oportunidad por la diferencia de clases sociales. Sin embargo, para Valentina esto nunca fue un impedimento porque se fijó en el buen corazón de Nachito.

Pero el tiempo les demostró que esa relación estaba destinada a llevarse a cabo, a pesar de que varias personas estén en desacuerdo, siendo Fito, padre de Valentina, el primer opositor, así como Bernard, Mohamed y Margarita, interpretados por Iñaki Moreno, Andrés Salvatierra, Issam Eskandar y María Fernanda Pérez respectivamente.