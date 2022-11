Elizabeth Cader se pronuncia sobre las escenas de Don Day y Pamela Sambrano

View this post on Instagram

La chica reality con una sonrisa comentó que ha visto la novela desde el principio, así que ha sido testigo de todos los besos que ha dado Don Day, pero no siente celos, más bien siente incomodidad. "No le he reclamado, lo que sí he hecho es que yo le dije 'cuando tenga escenas de besos, viene y se lava la boca' porque qué asco".

DonDay acepta que sí le gustaría casarse con Elizabeth Cader

Afirma que conoce bien a su pareja y que es sumamente profesional, lo que hace es cumplir con el libreto pero su amor es solo de la salvadoreña.