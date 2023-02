Novia de Cristhian Noboa iniciaría acciones legales contra el futbolista por supuesta agresión

View this post on Instagram

Además, Cazo aseguró que las peleas han sido constantes en los últimos días e incluso la habría agredido delante de amigos en una ocasión anterior. "Me dio un puñete en las costillas, me trató horrible, me insultó (...) la excusa siempre de él es pelear para irse o desaparecerse, pero no era necesario llegar al maltrato".