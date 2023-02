Christian Noboa responde las acusaciones de presunto maltrato a su novia: "Te lo juro por mis hijos, salí corriendo"

Esta mañana la noticia relacionada a Christian Noboa, exfutbolista de la selección de Ecuador, y Keviam Cazo, modelo ecuatoriana, se volvió tendencia en redes sociales. La influencer publicó en sus cuentas con respecto a un presunto maltrato que sufrió a manos de su pareja.

"He pasado una de las noches más horribles de mi vida. Hoy día Cristian Noboa me pegó. Me golpeó por todos lados".

Novia de Cristhian Noboa denuncia haber sido presuntamente golpeada por el jugador Esta vez Noboa brindó su parte de los hechos al programa de farándula de Ecuavisa, en el que uno de los "hackers" tomó la versión del deportista: "Ella dice que he estado con otras mujeres, que no se qué, no se cuánto (...) me dice "ya terminamos'"".

"La man seguramente se metió solita contra la cabeza, contra la pared, si yo estaba dormido (...) cuando me entró a puñetes estaba dormido", afirma Noboa, antes de hacer alegaciones de golpes de ella hacia él: "le digo qué te pasa".

Mister Global 2023: Este hispano ganó el premio al hombre más hermoso del mundo En medio de una de las notas de voz mostradas en el programa, el deportista detalla "cuando yo vi estaba el policía dentro del departamento (...) no he hecho nada". En su relato además establece que Cazo alegó que no quería seguir en la relación, "yo le dije vale, me voy a dormir", habría respondido "estábamos en una discoteca".

"Está loca esa man, te lo juro que salí corriendo loco (le dice a uno de los 'hackers') me quería meter preso esa man, yo no he hecho nada (...) te lo juro por mis hijos, salí corriendo, el policía me dijo "¿sabes qué?, coge tu maleta y vete"".

Greeicy Rendón revela el rostro de su hijo Kai; la identidad del pequeño ya no es un secreto Por el momento Noboa cuenta con las pertenencias que habría alcanzado a sacar del lugar donde se encontraban juntos: "me estoy tratando de meter en otro hotel", afirmó.

¿De qué lo acusó Keviam Cazo?

"No siento vergüenza por ninguno de los golpes que me diste, amor mío. Siento vergüenza por haber callado tanto tiempo tus abusos y maltratos, de todas las formas posibles me lastimaste y siempre me convencí de que todo cambiaría", escribió la pareja de Noboa junto a una imagen con presuntos golpes ocasionados por el futbolista. Esposa de Harry Zúñiga sufrió un intento de secuestro mientras robaban su auto de Guayaquil La modelo agregó que hubo personas que habrían visto "mil veces" los indicios de los maltratos, pero "callaron". Además señaló que denunciaba públicamente el caso por para que "nadie caiga en este círculo vicioso con un maltratador".

"No solo son golpes señores, también nos rompemos dentro, no todos somos de piedra. No voy a perder mi esencia, amor mío. Aún creo en el amor, en el para siempre y en las flores con amor. Nada va a dañar mi corazón".