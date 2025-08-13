Televisión
13 ago 2025 , 10:14

Nadia Mejía come encebollado en plena vereda junto a Iván Farah

La Miss Universo Ecuador protagonizó un curioso pero icónico momento a lo guayaco.

   
  • Nadia Mejía come encebollado en plena vereda junto a Iván Farah
    Nadia Mejía e Iván Farah protagonizaron un icónico momento a lo guayaco. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Qué mejor forma de celebrar lo guayaco que con un encebollado, o al menos así nos deja ver Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, quien recientemente fue nombrada como Embajadora de Guayaquil, y con tal título, no desaprovechó la oportunidad de honrar sus raíces.

Junto al conocido influencer Ivan Farah, la mujer más bella del Ecuador disfrutó de un encebollado solo como un guayaco lo sabe hacer: con harto limón, chifle y en un veredazo. Aquí todos los detalles.

Lea: Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, nombrada nueva embajadora de Guayaquil: ¿qué implica este cargo?

Aunque el encuentro no fue en Guayaquil (sino en Estados Unidos), dejó una marca en el imaginario colectivo guayaco. La Miss Universo Ecuador, decidida a demostrar su ecuatorianidad y a ganarse el amor y la simpatía de sus connacionales, comió el encebollado.

La postal tuvo lugar el martes 12 de agosto y, como dicta la tradición guayaca, no podía faltar el limón ni los infaltables chifles. “Encebollado sin chifle, eso no va”, sentenció Nadia con una sonrisa, mientras abrían las fundas que su equipo había traído para completar el festín.

Entre bromas, la reina y el influencer se declararon Barbie y Ken de la jornada, pero sin poses ni pasarela: aquí la pasarela era la vereda y el flash, la luz del sol. “Es todo un honor para una guayaca”, dijo Nadia, dejando claro que, aunque nació y creció en Estados Unidos, su corazón late al ritmo del Malecón.

Lea: ¿En qué certámenes participó Nadia Mejía antes del Miss Universo Ecuador?

Farah, fiel a su estilo excéntrico —recordado por sus trajes únicos en las elecciones—, grabó el momento y lo compartió en redes, convirtiendo la escena en un pequeño homenaje a la cultura guayaquileña. La reina de belleza terminó el video con una frase que revela que se vienen más sorpresas:

Quote

"Me siento super feliz y nos veremos pronto, porque yo vivo en Ecuador" sentenció.

@ivanandresfarah Después de pegarnos un veredazo comiendo encebollado🥰❤️ @Nadia Mejía #ecuador #tiktokecuador #ivanfarah #tendencia #viral ♬ sonido original - lastuttifrutti_
Temas
Entretenimiento
Gente
redes sociales
Miss Universo
Modelaje
comida
influencers
espectáculo
encebollado
reina de belleza
pasarela
Miss Universo Ecuador
Nadia Mejía
Ivan Farah
Ecuador
Noticias
Recomendadas