Nadia Mejía come encebollado en plena vereda junto a Iván Farah

Qué mejor forma de celebrar lo guayaco que con un encebollado, o al menos así nos deja ver Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, quien recientemente fue nombrada como Embajadora de Guayaquil, y con tal título, no desaprovechó la oportunidad de honrar sus raíces.

Junto al conocido influencer Ivan Farah, la mujer más bella del Ecuador disfrutó de un encebollado solo como un guayaco lo sabe hacer: con harto limón, chifle y en un veredazo. Aquí todos los detalles.

Aunque el encuentro no fue en Guayaquil (sino en Estados Unidos), dejó una marca en el imaginario colectivo guayaco. La Miss Universo Ecuador, decidida a demostrar su ecuatorianidad y a ganarse el amor y la simpatía de sus connacionales, comió el encebollado.

La postal tuvo lugar el martes 12 de agosto y, como dicta la tradición guayaca, no podía faltar el limón ni los infaltables chifles. “Encebollado sin chifle, eso no va”, sentenció Nadia con una sonrisa, mientras abrían las fundas que su equipo había traído para completar el festín.