El cantante ecuatoriano Gerardo Mejía vivió una noche llena de emoción y orgullo al ver a su hija, Nadia Mejía, ser nombrada Miss Universo Ecuador 2025. Desde el público, acompañó con tensión cada momento del certamen, y al escuchar el anuncio final no pudo contener las lágrimas. “Los tiempos de Dios son perfectos”, declaró a los medios, recordando que Nadia lo intentó sin éxito en 2024 y que este año volvió decidida a conquistar la corona.

Aunque al principio no estaba convencido de que Nadia regresara al concurso, fue su determinación lo que terminó por convencerlo. “Le dije que no lo hiciera, que no se hiciera daño otra vez, pero ella insistió: ‘Es mi sueño, papi’”, relató. Desde entonces, la preparación de Nadia fue intensa: mejoró su dominio del español, trabajó su pasarela y pasó largas temporadas en Ecuador para acercarse a sus raíces y comprender mejor al país que representaría.