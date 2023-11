A sus 35 años muere Evan Ellingson, actor de CSI: Miami

Por el momento se desconoce la causa de su muerte que ha sido catalogada como “pendiente” , sin embargo, según reportes policiales, se descarta algún crimen de por medio , ya que la ex estrella infantil se encontraba residiendo en una casa de recuperación para adictos.

El actor anteriormente había dado declaraciones con respecto a haber entrado a la industria del entretenimiento tan pequeño, ya que su carrera empezó a raíz de la realización de un comercial para Vans.

"Nunca tuve la misma experiencia de la infancia con mis amigos. Nunca pasé más tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. No me arrepiento de nada porque encontré pronto mi pasión por la interpretación"