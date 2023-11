Tremendo giro en caso de Daniel Sancho: la estrategia de la defensa del asesino confeso sale a la luz

Este 26 de octubre el chef fue acusado de homicidio premeditado, sin embargo el caso no avanza ya que fue reprogramado para el 13 de noviembre, tras una solicitud de la defensa del europeo. Este movimiento es calificado como una estrategia por parte de los medios internacionales, ya que su equipo no buscaría su libertad, sino librarlo de la pena de muerte.

La sorpresiva decisión del fiscal a cargo del caso de Daniel Sancho en Tailandia

Lo que los letrados insisten en probar es que sus acciones no fueron premeditadas, carta que no puede ser probada debido a que no se identifica, hasta el momento, la causa exacta de muerte del colombiano.