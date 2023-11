Perry, que alcanzó el éxito mundial por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa a sus 54 años.

Aún no se conoce la causa de la muerte del actor, pero en una investigación inicial no se encontraron drogas ilegales en su casa, pero sí medicamentos antidepresivos y ansiolíticas. Hasta ahora, el examen post mortem fue no concluyente, y los resultados de las pruebas toxicológicas no han sido reveladas.