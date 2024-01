El nombre de Millos 999 empezó a aparecer en las tendencias de Google después de un lamentable hecho que le sucedió al influencer de origen mexicano. El joven creador de contenido en TikTok fue víctima del mal en la internet, después de que empezaran a filtrar de él en actos videos íntimos.

El influencer goza de millones de seguidores en su plataforma principal, con 5.2 millones de usuarios. Mientras que en su cuenta de Instagram no se queda atrás, ya que cuenta con 1.4 millones de fans. Todo gracias a contar anécdotas mientras prepara platillos, por otro lado, en su cuenta personal lleva a cabo los famosos GRMW (get ready with me). La famosa influencer Paola Suárez fue brutalmente agredida por su prometido: le rompió dos costillas y casi pierde un ojo El tema se volvió tendencia en redes sociales como X y desató el debate sobre la filtración de contenido íntimo sin consentimiento. Mientras algunos continuaban compartiendo el material, sus seguidores y más usuarios de la red reclamaban al respecto, ya que el ser una figura pública no te permite vulnerar la privacidad del otro.

Al igual que en Ecuador, los hechos están penalizados por la ley en México, y los difusores podrían enfrentar consecuencias legales.

Millos 999 había sido amenazado antes con la filtración de material íntimo. Lo actual se basa en imágenes desnudo y videos en situaciones privadas, al parecer tomados por él mismo, presuntamente enviados a sus exparejas. Sin saber que terminaría en las manos de incontables usuarios. El influencer ecuatoriano Jorge Campozano contrajo matrimonio con su novio: "Te amo hoy, mañana y siempre" El joven llevó a cabo una transmisión en vivo después de haber preferido el silencio cuando la filtración se volvió comidilla de las redes sociales, principalmente en su país natal. “La gente cuando te ve brillando te quiere bajar. La gente que ahorita está burlándose, la gente que ahorita está asumiendo cosas, que si soy un asqueroso. La gente que ahorita me está usando de ‘hazmerreír’, no les tengo envidia, no les tengo odio, no les tengo nada”.

“Sigan siendo felices, yo los quiero mucho a esa gente aunque haga cosas malas. A toda esa gente que está haciendo cosas malas con mi contenido no les deseo el mal, ni les voy a decir ‘ahí viene el karma por ustedes’, les mando un abrazo muy fuerte, les mando un beso, no soy creyente pero rezaré por ustedes”. No creerás las millonarias ganancias de los influencers más populares del 2023 “Y saben que a los que me apoyan yo les debo el mundo, a mis amigos, a la niña con la que salgo, a mi familia más que todo, a mis perros, no me entienden pero me han ayudado mucho. Este no es el fin, que les sirva de lección. México, ponte más duro con la policía cibernética, etiqueten a la policía cibernética que yo no sentí mucho apoyo. Yo me acerqué a ellos hace más de un año y nunca se hizo nada".

“Vamos a terminar este video con una sonrisa, como siempre. Besen a sus mamás, nos vemos pronto, creo, cuando yo esté listo. Los amo”, concluyó en la transmisión.