"Aún recuerdo cuando salía de dar función en el teatro y te me acercaste a saludar... de eso, ya han pasado 5 años ... y desde ese día hasta hoy supe en mi corazón que serías alguien muy importante en mi vida", declaró el exitoso creador de contenido a sus miles de seguidores, brindando una perspectiva mucho más personal de su relación amorosa.

"Hoy me casé con el amor de mi vida.

(...)

Amir, eres todo lo que está bien, eres la persona que siempre soñé y con la que siempre me idealicé formar un hogar... a pesar de las dificultades y de los altos y bajos que hemos pasado a lo largo de estos 5 años, no me arrepiento ni cambiaría por nada del mundo todo lo que hemos vivido.

Todo, absolutamente todo lo que hemos hecho ha nacido de ideas locas y del momento y hoy es una muestra de aquello. Pero nos ha ido bien, siempre nos ha ido bien... y no solo por nosotros, sino porque tenemos la fortuna de contar con nuestras familias y con amigos maravillosos quienes han estado con nosotros apoyándonos y amándonos.

Nunca me imaginé estar aquí parado, a punto de firmar algo tan importante... pero luego recuerdo que lo importante lo hemos construido en todo este tiempo y esto es sencillamente una confirmación legal de aquello.

Quiero decirte, que te amo, te quiero, te valoro, te respeto y que estaré contigo siempre mientras Dios y tú así lo permitan.

Ya no hay nada difícil por hacer... porque lo único difícil en realidad, era encontrar a esa persona con la cual compartir el resto de mi vida, y ya lo encontré. Te amo hoy, mañana y siempre".