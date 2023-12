Entre los influencers que lamentaron el fallecimiento de García se encuentran la streamer Alebamaaa, quien expresó cómo siente lo injusta que es la vida por haberle arrebatado a un amigo con el que tenía grandes planes.

El cantante Andy García falleció en Cuenca

“La vida no es justa, me quitaron a mi gordo, me lo quitaron a mi gordo tartoso, justo hablé con él y me estaba esperando para grabar, ya estaba en trámites de su visa para hacer nuestro teatro en New Jersey e íbamos a grabar otra canción. Mi gordo quería venir a Miami y se iba a quedar en mi casa, ya le tenía su cuarto listo. ¿Por qué es así la vida de mier**?, no es justo, él era una buena persona. Lo amo mucho a mi gordo, ya no está aquí y ya no sé qué hacer sin mi gordo Andy...".