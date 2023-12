El nombre de Edoardo Santini empezó a ser tendencia después de que sus seguidores se enteraran de que el modelo de origen italiano dejaría atrás todo lo que alguna vez conocía. No es para menos la impresión, fue nombrado el Hombre Más Bello de Italia en 2019 y ahora se convertirá en cura.

Ya inscrito, el joven iniciará su camino por los estudios de teología, con el fin de ingresar a un curso propedéutico para empezar el seminario : "Me presenté al obispo y aquí estoy, estudiando teología y sirviendo en dos parroquias de la diócesis florentina" , confesó el joven públicamente, dejando boquiabierta a más de un usuario.

"Dejo de lado el modelaje, la actuación, la danza, porque los síes conllevan inevitablemente los noes, aunque no lo abandono todo porque esos mundos forman parte de mí, pero los viviré y los propondré en contextos diferentes", siguió contando. El golpe de realidad habría sido experimentado el pasado verano.

Santini fue parte de la Jornada Mundial de la Juventud, tal intercambio con creyentes de todo el mundo hicieron clic en su cabeza: "A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser Iglesia, me han dado fuerzas para indagar en esta cuestión que arrastro desde niño, pero en la que diversos miedos me impedían profundizar".