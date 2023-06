La ex chica reality es uno de los nuevos rostros de la farándula ecuatoriana , incursionando como presentadora en medios digitales desde hace algunos años. En el 2021, Jaime hizo comentarios acerca de Ruales y quien fue su pareja hasta el momento de su deceso, Alejandra Jaramillo .

Lo que más le dolió sobre su forma incorrecta de proceder, fue que muchas personas 'se metieron con su embarazo'. Mayra está agradecida que su hijo nació sano y hasta el momento no presenta inconvenientes en su salud.

La presentadora, entre lágrimas, señaló que lo peor que tuvo que soportar fue que las personas que no estuvieron de acuerdo con sus comentarios, esperaban que su hijo se muera en su vientre, aunque ella nunca deseó que Efraín fallezca.

Jaime aceptó la culpa, pero considera que su error no justifica los sentimientos negativos hacia ella y su hijo que todavía no nacía. "Por último, si le querías desear la muerte a alguien, que sea yo, pero no al bebe", comentó.