El mensaje de Alejandra Jaramillo a Efraín Ruales por el aniversario de su partida

El amor de Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales tenía más de un testigo, no solo su familia, o sus compañeros de set , sino también miles de ecuatorianos y latinoamericanos que seguían, con ilusión, los pasos de la pareja ecuatoriana.

"Efra, hace dos años que observo al cielo de manera diferente, te encuentro en las estrellas, en la luna y en el sol , pero eso como una excusa provocada.. porque estás en todos lados, te encuentro en canciones, en personas, en instantes que solo llegan. Estás en todos lados, ¿y cómo no? viajas en mi corazón...".

"Qué cosas tiene la vida, que ni la ausencia física separa dos almas; esa misma ausencia que me enseñó a ser más consciente, más humilde; que me enseñó a valorar más a los que amo, que me enseñó a preocuparme menos y a ocuparme más. Porque la vida es un suspiro y ni el duelo se viste de negro, ni una sonrisa cambia lo que hay donde nadie más puede ver....".

"Volaste muy alto y por aquí dejaste la vara muy alta. Entendí que procesos que nos marcan y nos cambian para siempre son parte de la vida, y hace dos años empezó mi mayor lección y aprendizaje. Me quedo con lo que solo tú y yo sabemos que vivimos, con la magia, con nuestros sueños, con el inicio de todo... y con el reencuentro pendiente...".