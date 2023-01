Henry Bustamente relata el detrás de cámaras del día de la muerte de Efraín Ruales: "Una llamada bastante trágica"

"Al recordar ese día, recuerdo haber despertado con esa noticia, con una llamada bastante trágica, y me quedé sin palabras. Luego llegué al canal y seguía (...) un ambiente bastante silencioso, pesado, tenso, de no creer absolutamente nada. Estar aquí fue difícil. Muy pocas veces había experimentado esa sensación de que empezábamos el programa y tenía a una directora que me decía 'hable, entramos'".

Alejandra Jaramillo recuerda a Efraín Ruales a casi dos años de su muerte

"Había un nudo en la garganta, era extremadamente difícil hablar. Casi no lo logro. Teníamos a los compañeros, a todos, frente a cámaras, golpeados. Evidentemente teníamos también los de detrás de cámaras porque son y fueron excelentes amigos con Efraín, todos estábamos devastados".