Madre de Efraín Ruales, Nachita Ríos, explica el duro proceso detrás de la muerte de su hijo

En medio de la dinámica, Strange le brindó algunas fotografías de la familia Ruales, a lo que Nachita respondió: “ Yo tuve una familia hermosa y luego ya no estuvo. Se fue mi esposo hace tres años, luego se fue mi hijo que van a ser en este enero dos años, y de repente la mesa comenzó a quedarse vacía”.

Posteriormente llegó el momento de hablar sobre fechas, el 27 es un número que marcó a la progenitora de Ruales, no solo porque fue el día en que perdió a su hijo, sino también porque ese número en el calendario –27 de mayo– es el cumpleaños de Pablo, y el 27 de abril de otra persona especial en su vida, Antonio Javier.

"Es como que Diosito dice, oye, a ver, no estés recordando ese 27 solo de penas, aquí también tienes que recordar el amor", afirma Ríos, relacionando al nacimiento de sus hijos y uno de sus nietos. "El 27 está marcado más para cosas buenas, que para cosas malas".

Nachita no pasó por desapercibido a un miembro de la familia igual de importante, Jagger, la mascota de Efraín: "Es mimado, consentido, pero es también una parte de mi hijo que dejó aquí (...) yo le siento como un hijo de mi hijo (...) tiene sus ojos, a veces le digo 'tienes los ojos de tu padre', pero le digo calladito, para que no me llamen loca", dijo entre risas.