La Reina de la Ketamina se declarará culpable de vender la droga que mató a Matthew Perry

Una mujer conocida en <b>Hollywood</b> como la <i>Reina de la Ketamina</i> acordó declararse culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de Friends, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/medico-acusado-suministrar-ketamina-actor-matthew-perry-declaro-culpable-FJ9821272 target=_blank>Matthew Perry</a></b>, anunció este lunes 18 de<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/fallecimiento-matthew-perry-madre-habla-sobre-hijo-MY8212187 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><i></i><b></b> <b></b>