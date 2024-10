A un año del fallecimiento, la madre de Matthew Perry habla sobre su hijo: "ya no tenía miedo"

La madre de Perry expresó su preocupación por la actitud de su hijo en esos últimos momentos, señalando que sentía una "inevitabilidad" sobre lo que iba a suceder. “Dijo: Ya no tengo miedo, y eso me preocupó”, agregó , revelando la angustia que sintió al interpretar esas palabras.

En sus declaraciones, Morrison recordó una íntima conversación con su hijo poco antes de su fallecimiento . “Se me acercó y me dijo: Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora. Fue casi como una premonición” , contó.

Esta es la primera vez que Suzanne habla públicamente tras la muerte de su hijo. Cuando se conoció la noticia, la familia emitió un comunicado lamentando su pérdida y agradeciendo el cariño recibido de los fans.

Por otra parte la hermanastra del actor, Caitlin Morrison, también ha hablado sobre su legado, destacando su trabajo con la Matthew Perry Foundation of Canada, que busca ayudar a quienes luchan contra las adicciones. “Es como si estuviera sentada junto a Matthew, trabajando con él todos los días en algo que era importante para él”, manifestó.

Caitlin también compartió una lección fundamental de su hermano, “Lo mejor que me enseñó fue que no importa cuántas veces falles, no has fallado hasta que dejes de intentarlo”. La familia continúa recordando a Perry y su compromiso con ayudar a otros, mientras enfrenta el dolor de su ausencia y agradece el apoyo de los fanáticos en este difícil proceso de duelo.

