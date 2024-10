Anna Kendrick abre su corazón en famoso podcast: confiesa que fue víctima de maltrato durante siete años

En una reveladora conversación en el popular podcast Call Her Daddy, Anna Kendrick, la talentosa actriz y ahora directora, ha compartido una experiencia desgarradora que ha marcado su vida, una relación de maltrato psicológico que se extendió por siete años.

La actriz, conocida por su trabajo en películas aclamadas como Notas perfectas y Up in the Air, está actualmente promocionando su primera película como directora, La mujer del momento, que se estrena esta semana en Netflix. Sin embargo, el eco de su testimonio sobre el abuso ha resonado más allá de las promociones de su nuevo proyecto.

