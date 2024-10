¡El Hombre Araña regresa! Tom Holland confirma el inicio de rodaje de Spider-Man 4

Tom Holland ha hecho una emocionante revelación, la esperada cuarta entrega de Spider-Man iniciará su rodaje entre junio y septiembre de 2025 en Estados Unidos . La noticia fue confirmada durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde el actor aseguró que “todo está listo para comenzar”.

La producción contará con el guion de Chris McKenna y Erik Sommers, mientras que Kevin Feige y Amy Pascal se encargarán de la producción, continuando la exitosa colaboración entre Marvel y Sony.

Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi, está en conversaciones para dirigir la película, lo que podría marcar un nuevo rumbo creativo tras la salida de Jon Watts. Holland insinuó que esta nueva entrega ofrecerá un enfoque diferente y que los fanáticos lo apreciarán.

La historia continuará tras los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde el mundo olvidó la identidad de Peter Parker. Ahora, el joven héroe, enfrentando su nueva realidad tras la muerte de su tía May, se prepara para una etapa más adulta y compleja en su vida como vigilante de Nueva York.

Además, Holland se encuentra emocionado por su próximo proyecto con Christopher Nolan, programado para estrenarse en 2026. La anticipación por la nueva película de Spider-Man crece, prometiendo sorpresas y una evolución significativa del querido personaje.

