Penélope Cruz y Javier Bardem son una de las parejas más queridas y estables del mundo del cine. El nombre de ambos actores empezó a rondar en medios y redes sociales después de que el intérprete de 55 años haya sido parte de una entrevista con la revista The Glentleman's Journal en la que profundizó con respecto a su vida personal.

Las imágenes mostradas, definidas como "candentes" e "íntimas" a la vez, fueron tomadas por su amor, Penélope Cruz. En las postales aparece en varios escenarios, la ducha, la cocina, en el patio, todo sucedió en la residencia que comparten en Madrid, junto a sus hijos, Leo de 13 años y Luna de 11. En algunas aparece con el torso desnudo, situación que también ha llamado la atención.

Aún así, las imágenes no son los protagonistas del espacio ofrecido, sino las declaraciones con respecto a su historia. El romance que vivió con la que ahora, después de casi quince años de espera, es su esposa, Penélope, a quien conoció en una prueba de vestuario en sus inicios como actores. Ella tenía 17 y él 22 en ese entonces. No eran famosos, y no sabían el brillante futuro que los esperaba.