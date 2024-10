En el mensaje, catalogado como emotivo por sus seguidores, la intérprete explicó cómo ocurrió todo . Octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de seno , por lo que le pareció la época adecuada para hablar al respecto , y no convertirlo en un escándalo.

¿Quién no recuerda a Pam Beesley ?, el querido personaje de The Office , interpretado por la actriz Jenna Fischer, quien contó a sus seguidores en su cuenta oficial, que fue diagnosticada de un cáncer de mama, y esperó que el tratamiento diese resultado, para hacerlo público.

El cáncer que padeció (triple positivo) suele ser agresivo , sin embargo, gracias a que lo identificaron a tiempo no se expandió a sus "nodos linfáticos en el resto del cuerpo. Igualmente necesité quimioterapia y radiación para asegurarme de que no volviera ”, subrayó.

"Nunca pensé que haría un anuncio como este, pero aquí estamos. En diciembre pasado, me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1 ", empezó contando. "Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radiación ahora estoy libre de cáncer", aseguró, asentando la tranquilidad en el corazón de sus seguidores.

Fischer aseguró que perdió cabello, pero finalmente "está lista para deshacerse" de las pelucas, al mismo tiempo pidió a sus seguidoras de llevarse a cabo mamografías, "en serio, llamen a su doctor ahora", pidió. La actriz goza con aproximadamente cuatro millones de seguidores en su red social.

También aprovechó para agradecer a su círculo de apoyo, tanto su equipo médico como su familia y amigos, "cada gesto, grande o pequeño, se sintió. También, muchas personas no se enteraron hasta hace poco. Necesitaba eso. Necesitaba espacios y que la gente no me tratara como a un paciente de cáncer”, aseguró.

También hizo una mención especial a Angela Kissey (Angela Martin), a quien conoció en la serie y se convirtió en su otra mitad, “Afortunadamente he podido seguir trabajando durante los tratamientos. Todo fue porque trabajo con mi mejor amiga, quien me protegió y abogó por mí. Durante mucho tiempo, ella fue la única persona en mi espacio de trabajo que lo sabía".