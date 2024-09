Showmax ha sido reconocido internacionalmente por producciones originales y adaptaciones exitosas, como "Dancing With The Stars" y "The Bachelor", gracias a su colaboración con Rapid Blue. Ziyanda Ngcaba, directora general de Rapid Blue, destacó el orgullo de producir la primera versión africana de "The Office".

Este anuncio llega tras el relanzamiento de Showmax en febrero, en alianza con NBCUniversal y Sky de Comcast. Con nueve temporadas de la versión estadounidense en su catálogo, Showmax refuerza su estrategia de ofrecer contenido que conecte con el público local.