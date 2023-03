View this post on Instagram

El signo zodiacal de Mare es virgo, pero para ella, Victoria es escorpio, una mujer vengativa y misteriosa. Esa es una de las tantas diferencias entre la actriz y su papel, porque no considera que esos calificativos la describan como persona, pero una gran semejanza entre ambas es que "Victoria se goza de todo lo que dice, de todo lo que hace, igual que Mare".

Aunque la actriz no pudo elegir solo una escena como favorita, admitió que sus momentos favoritos eran cuando grababa con Alejandra Paredes (Emilia) y Jomahira Ganchozo (Charito). "Me divertía un montón", confesó, agregando que también disfrutaba "los desayunos en la casa Peláez porque no dejaba desayunar a nadie básicamente".

Katty Egas aclara quién es la verdadera intérprete de los éxitos de Tierra Canela