En un video publicado hace casi dos meses, Mercy Yolanda Álvarez no solo interpretó el tema ' La Carta ', uno de los más grandes éxitos de la agrupación formada en 1998, sino que utilizó sus redes para enviar un contundente mensajes a Egas , exvocalista de la banda femenina de cumbia.

Más de 20 años después aparece la supuesta verdadera voz de Tierra Canela y no sería Katty Egas .

Por su parte, Katty realizó varios comentarios en su cuenta de TikTok indicando que ella "no depende de nadie" , porque nadie le ha regalado su trabajo. Aunque, según la cantante, nunca quiso grabar el video con la voz de Álvarez, Egas solo tenía 18 años y debía cumplir con el contrato.

Los Hackers de la Farándula se comunicaron con Giovanny Vásconez , amigo cercano del mánager de la agrupación, quien afirmó que es 'de dominio público que las primeras producciones de Tierra Canela fueron grabadas con la artista Mercy' . Como la intérprete ya era de edad avanzada en comparación con las demás integrantes, se le pagó por los derechos que le correspondían al haber cantado los temas, pero no fue parte del grupo.

Katty aseguró que a pesar de ser una persona tranquila que no busca pelea, ya ha hablado con su abogado y si Mercy no elimina el comentario donde ha usado varios calificativos para referirse a la ex Tierra Canela y continúa 'diciendo mentiras', la demandará.