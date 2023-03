Las maravillosas mujeres de Compañía 593

View this post on Instagram

Emma Guerrero: Hace dos años se convirtió en madre y fue una de las más grandes bendiciones para ella. Emma ha logrado edificar su hogar mientras fue parte del gran proyecto de Ecuavisa al regresar a las producciones nacionales luego de la pandemia de Covid-19 que puso en pausa a estos planes. Zaida , el personaje que interpreta en Compañía 593, es la cabeza de su familia. Has podido verla pasar por malos momentos luego de perder su trabajo y aunque con Kike no han tenido la mejor de las suertes, ha tocado varias puertas y nunca se dio por vencido, luchando contra las adversidades para seguir sacando adelante a su familia , evidenciando que después de la tormenta, siempre sale el sol. Emma constantemente comparte fotos de sus seres queridos con su comunidad virtual, donde se los nota muy felices, pero no deja a un lado su contenido cómico que la hizo tan popular en redes sociales hace algún tiempo.

Mafer Pérez: Mafer tiene una semejanza muy grande con Margarita: no rendirse hasta obtener lo que desea. Margarita no logra olvidar a Nacho, con la llegada de Victoria y la revelación de Fito, buscará la manera de enamorarlo. Mafer, por su lado, ama cantar y consiguió hacer una carrera artística con varias canciones que suenan en las radios a nivel nacional. Siguió sus sueños porque no quería quedarse con la duda del 'qué hubiera sucedido si me arriesgaba a intentarlo' y es algo con lo que siempre motiva a sus seguidores. Representó a Ecuador en compañía de otros talentos de pantalla muy reconocidos en un evento organizado en noviembre del año pasado por Latin Plug en Nueva York, Estados Unidos. Para Pérez el cielo es el límite, trabaja en lo que ama y es muy feliz viendo crecer a su pequeña Alaia, acompañándola en cada paso que ha dado desde su nacimiento.