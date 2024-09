"Tengo una condición que se llama Hashimoto que no tiene cura, te desbalancea muchísimo tus hormonas, tu energía. Esta enfermedad es diferente en cada person a pero a mí se me cae bastante el pelo, por eso yo uso peluca ", explicó en una de las primeras ruedas de prensa que otorgó después de haber ganado la corona, sinceridad que sorprendió a parte del público, y a la vez, generó conversación en redes sociales.

"Mara, tú vas a brillar en el Miss Universo", "Cada vez la amo más, yo también tengo una enfermedad autoinmune, no saben como se sufre al mirarse uno al espejo, ver cómo se cae el cabello sin parar...", "Que hermoso ver a una mujer que no se acompleja, y que al contrario, se motiva", "Me inspiras a encontrar fortaleza dentro de mis imperfecciones", son algunos de los comentarios más destacados en la publicación que populariza, aún más, a la Miss Universo Ecuador 2024.